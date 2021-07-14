علاء إبراهيم: «الأهلي محظوظ بمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا»

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قال علاء إبراهيم لاعب النادي الأهلي السابق، إن المارد الأحمر محظوظًا بملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأنه فريق «عادي» لا يختلف عن أندية الدوري.

وأضاف علاء إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يمكنه الفوز بنتيجة كبيرة إذا فتح كايزر تشيفز خطوطه، بينما القلق من خوضه المباراة بطريقة دفاعية واللعب على المرتدات.

وتابع لاعب الأهلي السابق، أنه يفضل أن يبدأ موسيماني، بـ2 لاعبين في منتصف الملعب، والربط بين أفشة ومحمد شريف الذي يعيش أفضل فتراته مع الأهلي.