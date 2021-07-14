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حسين لبيب يوضح حقيقة اتصاله برئيس اتحاد الكرة عقب أزمة مباراة وأسوان

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حسين لبيب يوضح حقيقة اتصاله برئيس اتحاد الكرة عقب أزمة مباراة الزمالك وأسوان حسين لبيب يوضح حقيقة اتصاله برئيس اتحاد الكرة عقب أزمة مباراة وأسوان

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نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس.

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.روشدد لبيب: لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار.

كان نادي الزمالك قد أصدر بالأمس بيانا يؤكد فيه عدم خوضه مباراة أسوان في كأس والمقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

المصرى اليوم

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