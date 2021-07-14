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ميدو يكشف تأجيل مباراة وأسوان في الكأس

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ميدو يكشف تأجيل مباراة الزمالك وأسوان في الكأس ميدو يكشف تأجيل مباراة وأسوان في الكأس

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كشف أحمد حسام «ميدو» نجم الأسبق، عن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع أسوان في مسابقة كأس .

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الزمالك وأسوان، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر، يوم 9 أغسطس المقبل، وهو ما أثر غضب مسؤولي النادي الأبيض، وأسوان، بسبب وجود ضغط مباريات في ذلك التوقيت في مسابقة الدوري، وأرسل الناديان خطاب إلى اتحاد الكرة، يؤكدان فيه رفضهما خوض المباراة .
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية «: على مسؤوليتي الشخصية مباراة أسوان والزمالك في كأس مصر لن تقام يوم 9 أغسطس بناءً على طلب الناديين».

وأكد أن هناك نية داخل اتحاد الكرة أن يتم تعديل موعد اللقاء إلى موعد لاحق، بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز، في شهر أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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