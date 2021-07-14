وزيرة الهجرة: مبادرة العودة للجذور تحظى باهتمام الرئيس.. والقوى الناعمة تروج للدولة المصرية

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قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.

وأضافت نبيلة مكرم أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة، مؤكدة أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي، وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.

وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.

واختتمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.