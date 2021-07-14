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«الإفتاء»: العمل في بيع السجائر جائز في بعض الحالات ولكن بشرط

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«الإفتاء»: العمل في بيع السجائر جائز في بعض الحالات ولكن بشرط «الإفتاء»: العمل في بيع السجائر جائز في بعض الحالات ولكن بشرط

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول فيه السائل ما حكم العمل في الشركات التي تصنع السجائر والدخان بصفة عامة؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًّا على السؤال: «إذا كنت تعمل في الشركة، لا تتركها وعليك الاستمرار في العمل استنادًا للقول الذي لا يحرم التدخين».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا كنت سوف تعمل لأول مرة في شركات تصنيع السجائر والدخان فدار الإفتاء تحرم العمل في صناعة الدخان وبيع السجائر بصفة عامة.

وتابع ممدوح بأن الدخان حرام وفق رأي دار الإفتاء المصرية، ولكن ليس هو الرأي الفقهي الوحيد للعلماء، وقد ورد اختلاف منذ القرن الـ17، ومنهم من أشار بجواز العمل، ومنهم من حرمه، ولكن قد يكون شخص يعمل بشركات تصنيع الدخان، وهو رزقه الوحيد، ولا يملك عملًا آخر، فنقول له أنت في ضيق، ولا تملك حرية الاختيار، واستمر في مهنتك استنادًا للرأي المحلل بذلك.

واختتم الفتوى قائلًا: «إذا كان شخص سوف يعمل في الدخان لأول مرة ويملك الخيار بين وظيفة وأخرى نقول له: «اترك ذلك العمل لوجه الله عزوجل، وعليك بالعمل في مهنة أخرى، والله أعلم».

المصرى اليوم

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