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جى بي سي نيوز - : كشف وزير المياه المهندس محمد النجار أن الأردن طلب في وقت سابق من اسرائيل شراء 8 مليون متر مكعب من المياه من بحيرة طبريا لتعويض النقص في المياه ، فتمت الموافقة على 3 ملايين فقط .

وقال النجار في اجتماع مع كتلة الشعب النيابية الاربعاء برئاسة النائب المهندس فراس الفواعير ، إن طلب الـ 8 ملايين متر مكعب كان في وقت سابق ،أما الآن ، فقد طلبنا شراء كميات من المياه فتم ابلاغنا بالموافقة على بيعنا 50 مليون متر مكعب .

يذكر أن نتنياهو رفض بيع الاردن أي مياه نكاية بالموقف الاردني من القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن . ، ولكن الحكومة الجديدة في اسرائيل التي أزاحت نتنياهو عقب الانتخابات الأخيرة وافقت على بيع الأردن هذه الكمية من المياه ، وقد اتهمها نتنياهو في تصريح له الاثنين بالرضوخ للضغوط وبأنها حكومة ضعيفة .

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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا