أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا -
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021 -
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء  -
المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي -
محافظ القاهرة ومدير الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول لتدريب العاملين بحضور وزير التنمية المحلية (صور) -
"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

.. النجار يكشف قصة شراء الـ 50 مليون متر مكعب من اسرائيل وكيف طلب الاردن 8 ملايين فوافق نتنياهو على 3 فقط

Print
فيديو .. النجار يكشف قصة شراء الـ 50 مليون متر مكعب من اسرائيل وكيف طلب الاردن 8 ملايين فوافق نتنياهو على 3 فقط .. النجار يكشف قصة شراء الـ 50 مليون متر مكعب من اسرائيل وكيف طلب الاردن 8 ملايين فوافق نتنياهو على 3 فقط

جى بي سي نيوز  - : كشف وزير المياه المهندس محمد النجار أن الأردن طلب في وقت سابق من اسرائيل شراء 8  مليون متر مكعب من المياه من بحيرة طبريا  لتعويض النقص في المياه  ، فتمت الموافقة على 3 ملايين فقط .

وقال النجار في اجتماع مع كتلة الشعب النيابية الاربعاء برئاسة النائب المهندس فراس الفواعير ، إن طلب  الـ 8 ملايين متر مكعب كان  في وقت سابق ،أما الآن ، فقد طلبنا شراء كميات من المياه فتم ابلاغنا بالموافقة على بيعنا 50  مليون متر مكعب .

يذكر أن نتنياهو  رفض بيع الاردن أي مياه نكاية بالموقف الاردني من القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن . ، ولكن الجديدة في اسرائيل التي أزاحت نتنياهو عقب الانتخابات الأخيرة وافقت على بيع الأردن هذه الكمية من المياه ، وقد اتهمها نتنياهو في تصريح له الاثنين  بالرضوخ للضغوط وبأنها حكومة ضعيفة .

شاهد :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

آلاف التونسيين يحتفلون بقرار الرئيس حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان

بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع

بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي