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الهلال يواصل التحضير للموسم الجديد.. و" رديف " يلتحق بالفريق

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الهلال يواصل التحضير للموسم الجديد.. و" رديف " يلتحق بالفريق الهلال يواصل التحضير للموسم الجديد.. و" رديف " يلتحق بالفريق
من خلال معسكر النمسا الذي يمتد حتى 2 أغسطس

الهلال يواصل التحضير للموسم الجديد.. و

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته الاعتيادية في معسكره التحضيري المقام حالياً بالنمسا؛ استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 -2022 م.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، وأداء تدريبات لياقية، طبق خلالها مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وسيلتحق اللاعب "عبد الله رديف" يوم الخميس بمعسكر الفريق في النمسا.

يشار إلى أن الهلال بدأ معسكره الإعدادي في النمسا، تأهباً لانطلاق الموسم، الاثنين الماضي، وسيمتد حتى يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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