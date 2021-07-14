الظروف العائلية تمنع العيسوي من قيادة الساحل السعودي

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تعثرت مفاوضات ابو طالب العيسوي المدير الفى السابق للاسماعيلي مع مسؤولى نادى الساحل السعودي، والتي جرت بين الطرفان خلال الفترة الماضية، وتراجع ابو طالب العيسوي عن اتمام التعاقد بسبب ظروف عائيله منعته من السفر خرج البلاد خلال الفترة الحالية

و بالرغم من اتفاق العيسوي على كل الأمور المالية والتعاقدية مع مسئولي الساحل السعودي، إلا أنه أجل التعاقد لظروف عائلية لرغبته في البقاء داخل مصر ومن ثم دراسة بعض العروض المحلية المميزة من عدد من أنديه بالدوري العام ودوري القسم الثاني.

كما اعتذر العيسوي عن تدريب ناديي عمان والنهضة العمانيين في الموسم المقبل لنفس الظروف السابق مفضلا البقاء في مصر عن الرحيل للعمل في الخليج.