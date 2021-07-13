أكرم توفيق يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام كايزر تشيفز

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حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، على اسم الظهير الأيمن الأساسى فى المواجهة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، واستقر موسيمانى على أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى.

بينما سيتواجد محمد هانى على مقاعد البدلاء، بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية والفنية، رغم مشاركته فى الدقائق الأخيرة من عمر لقاء مصر المقاصة، فى المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس فى المغرب فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.