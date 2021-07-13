أكرم توفيق يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام كايزر تشيفز

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حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، على اسم الظهير الأيمن الأساسى فى المواجهة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، واستقر موسيمانى على أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى.
بينما سيتواجد محمد هانى على مقاعد البدلاء، بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية والفنية، رغم مشاركته فى الدقائق الأخيرة من عمر لقاء مصر المقاصة، فى المباراة المؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس فى المغرب فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.
أكرم توفيق .. جوكر الأهلي الجديد - صورة أرشيفية