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رئيس سموحة يحمل اتحاد الكرة مسؤولية ضياع صفقة بيراميدز الجديدة

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رئيس سموحة يحمل اتحاد الكرة مسؤولية ضياع صفقة بيراميدز الجديدة رئيس سموحة يحمل اتحاد الكرة مسؤولية ضياع صفقة بيراميدز الجديدة

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حمل المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاتحاد المصري لكرة القدم، مسؤولية ضياع صفقة عبدالله مجدي، جناح فريق المقاصة.

كان نادي بيراميدز حصل على توقيع عبدالله مجدي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أول من تقدم لشراء عبدالله مجدي على نفقتي الخاصة لنادي سموحة من نادي المقاصة وتمت الموافقة على ذلك».

وأضاف: «اتحاد كرة القدم تباطأ في تسليمنا العقود الجديدة، وعندما تقدم نادي بيراميدز سلموهم العقود الجديدة فورا».

المصرى اليوم

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