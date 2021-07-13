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"الرويلي" يحضر افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي باليونان

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اطلع على أبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اليوم، فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي المقام بالعاصمة اليونانية أثينا.

واطلع خلال جولته في المعرض على الجهات المشاركة، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية, مؤكدًا أن إقامة المعرض تعد فرصة للاطلاع على ما وصلت إليه الصناعات العسكرية، والاستفادة منها وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن المعرض يجمع أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، كما يعد من بين أهم معارض المنطقة، وهو فرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية.

من جانب آخر التقى على هامش المعرض معالي رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق كونستانتينوس فلوروس, وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خصوصًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد الزهراني، ومدير عام الإدارة العامة لتطوير التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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