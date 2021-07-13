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"الزكاة والضريبة والجمارك" تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي) "الزكاة والضريبة والجمارك" تحث الأفراد على إخراج زكاتهم اختيارياً عبر (زكاتي)
أكدت أنه يمكن للأفراد دفعها عبر خدمات "مدى" و"سداد و"Apple Pay"

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد من المواطنين والمقيمين على اغتنام أيام الحج الفضيلة بإخراج زكاتهم اختيارياً عبر خدمة (زكاتي) الإلكترونية بشكل سهل وميسر، حيث تُسلم مبالغ الزكاة الواردة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن الخدمة منصتين إلكترونيتين، هما الموقع الإلكتروني (Zakaty.gov.sa) وتطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، حيث تتيح المنصتان إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهماً وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.

وأكدت الهيئة أنه يمكن للأفراد دفع زكاتهم من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة في المملكة، وذلك عبر خدمات "مدى" و"سداد و"Apple Pay".هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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