أخبار عاجلة

"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تقرير انقطاع الكهرباء: لم يكن الإطفاء متعمداً ولا بفعل فاعل

Print

جي بي سي نيوز :- كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة سابقاً.

ووفق تقرير اللجنة، فإن الانقطاع لم يكن الإطفاء متعمدا ولا بفعل فاعل ولا هجوما سيبرانيبا.

ويذكر التقرير، إن الحدث الذي سبب الإطفاء الكهربائي شاركت به وحدات توليدية بالأردن ومصر عبر خط الربط وهي قدرة فعلية لا يمكن صناعتها بشريا.

وأوضح أن إعادة التيار الكهرباء تم بوقت معقول، حيث عادت للمحافظات والمناطق بشكل تدريجي.

    

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
انفجار بيروت يهز البرلمان.. سحب تواقيع "تتستر" على الكارثة

انفجار بيروت يهز البرلمان.. سحب تواقيع "تتستر" على الكارثة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها

5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز

5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز

مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور

مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور