رئيس انبي يلتقي باللاعبين ويشيدون بالنتائج في الدوري

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التقي المهندس اشرف بهاء رئيس مجلس ادارة شركة انبي والعضو المنتدب البجهاز ولاعبي الفريق الاول لكرة القدم خلال تدريب اليوم بملعب بتروسبورت.

وأثني بهاء على نتائج الفريق وانضباطه وأكد على ضرورة الحفاظ التام على اسم الشركه خلال المحافل الرياضيه لأنه يتابع نشاط الكره بصفه دائمه.

ووجه شكره إلى المدير الفني للفريق لاستعانته بالناشئين المميزين لانهم الخيار الاستراتيجي لفريق الكره بجانب زملائهم القدامي وكان مجلس الاداره برئاسة المحاسب مصطفي الامير في استقبال سيادته وتعاهد اللاعبين على بذل المزيد من الجهد فيما هو قادم.