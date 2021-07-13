وزير الرياضة : نشارك في الأولمبياد باكبر بعثة في التاريخ

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي البعثة المصرية المشاركة في الاولمبياد هي الأكبر في تاريخمشاركات مصر الأولمبية والجميع ينتظر تحقيق ميداليات أولمبية ولدينا ثقة كبير في اللاعبين المتأهلين وأنهم على قدر المسئولية الكبيرة الملقاهعلى عاتقهم.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، عملنا بجهد خلال الفترة الماضية وكان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا وكانت الدولة المصريةوفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم ومساند للرياضة والرياضيين ووفر كل الإمكانيات من أجل نجاح النشاط الرياضي وتقدمهوأصبحنا واجهة العالم لتنظيم البطولات العالمية ولدينا العديد من الأبطال الذي نجحوا في المنافسة على الألقاب العالمية وننتظر منهم تأكيدذلك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ولدينا ثقة في جميع أفراد البعثة.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي عملنا تحت العديد من الضغوط والتحديات وكان هناك خطط وتعاون بين اللجنة الأولمبية والاتحادات ووزارةالشباب والرياضة أدت لنجاح الجميع حتى نصل اليوم لهذا النجاح الذي ننتظر تتويجه بميداليات في أولمبياد طوكيو.