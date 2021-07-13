وزير الرياضة : نشارك في الأولمبياد باكبر بعثة في التاريخ

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي البعثة المصرية المشاركة في الاولمبياد هي الأكبر في تاريخمشاركات مصر الأولمبية والجميع ينتظر تحقيق ميداليات أولمبية ولدينا ثقة كبير في اللاعبين المتأهلين وأنهم على قدر المسئولية الكبيرة الملقاهعلى عاتقهم.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، عملنا بجهد خلال الفترة الماضية وكان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا وكانت الدولة المصريةوفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خير داعم ومساند للرياضة والرياضيين ووفر كل الإمكانيات من أجل نجاح النشاط الرياضي وتقدمهوأصبحنا واجهة العالم لتنظيم البطولات العالمية ولدينا العديد من الأبطال الذي نجحوا في المنافسة على الألقاب العالمية وننتظر منهم تأكيدذلك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ولدينا ثقة في جميع أفراد البعثة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي عملنا تحت العديد من الضغوط والتحديات وكان هناك خطط وتعاون بين اللجنة الأولمبية والاتحادات ووزارةالشباب والرياضة أدت لنجاح الجميع حتى نصل اليوم لهذا النجاح الذي ننتظر تتويجه بميداليات في أولمبياد طوكيو.