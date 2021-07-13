أخبار عاجلة

"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يرفض حيل أوباما للحزم السعودي

Print
كارتيرون يرفض حيل أوباما للحزم السعودي كارتيرون يرفض حيل أوباما للحزم السعودي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمسك الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفري قالكروي الاول بنادى الزمال، باستمرار يوسف اوباما صانع العاب الفريق مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، ورفض المدرب الفرنسي فكرة رحيل صانع ألعاب الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا للانضمام إلى نادى الحزم العودي موسما على سبيل الاعارة

ورفض باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي فكرة رحيل أوباما عن صفوف القلعة البيضاء، حيث أنه من القوام الأساسي للفارس الأبيض، مؤكدا على انه لايمكن الاستغناء عن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحاجة الفارس الأبيض إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، بسبب النقص العدد في مركز صانع الألعاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)