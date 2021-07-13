كارتيرون يرفض حيل أوباما للحزم السعودي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمسك الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفري قالكروي الاول بنادى الزمال، باستمرار يوسف اوباما صانع العاب الفريق مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، ورفض المدرب الفرنسي فكرة رحيل صانع ألعاب الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا للانضمام إلى نادى الحزم العودي موسما على سبيل الاعارة

ورفض باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة رحيل أوباما عن صفوف القلعة البيضاء، حيث أنه من القوام الأساسي للفارس الأبيض، مؤكدا على انه لايمكن الاستغناء عن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحاجة الفارس الأبيض إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، بسبب النقص العدد في مركز صانع الألعاب.