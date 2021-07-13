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«ديوكوفيتش» يتفوق على «فيدرر» و«نادال» فى سباق خاص

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«ديوكوفيتش» يتفوق على «فيدرر» و«نادال» فى سباق خاص «ديوكوفيتش» يتفوق على «فيدرر» و«نادال» فى سباق خاص

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تُوج الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على نظيره الإيطالى ماتيو بريتينى، بنتيجة 6-7 و6-4 و6-4 و6-3.

وتصدر ديوكوفيتش قائمة مميزة بعد تتويجه بلقب ويمبلدون، ومعادلة الرقم القياسى المسجل باسم روجر فيدرر ورافائيل نادال، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات الكبرى عبر التاريخ.

وأصبح نوفاك أول لاعب في تاريخ التنس يصل مجموع جوائزه المالية إلى أكثر من 150 مليون دولار.

كما عزز الصربى نوفاك ديوكوفيتش صدارته للتصنيف العالمى بعد التتويج بلقب بطولة ويمبلدون.

بينما تفوق الإيطالى ماتيو بريتينى، الذي خسر نهائى ويمبلدون، على روجر فيدرر واحتل المركز الثامن.

وصعد الألمانى ألكسندر زفيريف إلى المركز الخامس، على حساب النمساوى دومينيك تيم، الذي أصبح الآن في المركز السادس، بينما تقدم الكندى دينيس شابوفالوف مركزين ليحتل الترتيب العاشر.

تجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 19 لاعبًا من لاعبى التنس الأيبيروأمريكيين، جاءوا ضمن أفضل 100 لاعب تنس في العالم، وهم:

رفائيل نادال (3)، والأرجنتينى دييجو شوارتزمان (12)، والإسبانيان بابلو كارينو (13) وروبرتو باوتيستا (14)، والتشيلى كريستيان جارين (18)، وكذلك الإسبانيان أليخاندرو دافيدوفيتش (36) وألبرتو راموس (41).

وكذلك الأرجنتينى فيديريكو ديلبونيس (48)، والإسبان بابلو أندوجار (65) وخاومى مونار (66) وكارلوس ألكاراز (72)، والأرجنتينيون فاكوندو بانيس (74) وجيدو بيلا (75) وفيديريكو كوريا (77).

والأوروجوانى بابلو كويباس (86)، والإسبانى فيليسيانو لوبيز (90)، والبرازيلى تياجو مونتيرو (93)، والإسبانيان بدرو مارتينيز (95) وروبرتو كارباييس (97).

في سياق متصل، قال لاعب التنس الأمريكى المعتزل، جون ماكنرو، إن النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش يمكنه الاستمرار في الملاعب بكل قوة، وحصد خمسة ألقاب كبيرة أخرى.

وذلك بعد فوزه باللقب الـ20 في بطولة ويمبلدون، الأحد الماضى، ومعادلته الرقم القياسى المسجل باسم منافسيه، السويسرى روجر فيدرر، والإسبانى رفائيل نادال.

وقال ماكنرو، الذي سبق له الفوز بسبعة ألقاب كبرى، لهيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى)، إن اللاعب الصربى «قدم أفضل أداء على الإطلاق».

وأضاف: «أعتقد أنه ربما يفوز بأربعة أو خمسة ألقاب كبيرة أخرى.. طالما ظل بصحة جيدة».

وأشار إلى أن ديوكوفيتش يتفوق على الجميع حاليًا، في العديد من الجوانب، بما في ذلك القدرة على الأداء والتألق تحت ضغط كبير.

وأردف ماكنرو: «عندما تحاول تحطيم الرقم القياسى العالمى فإنك تتعرض لضغوط كبيرة.. وهو قادر على تقديم أفضل أداء في هذه المرحلة».

وقال اللاعب المعتزل، جوران إيفانيسفيتش، مدرب ديوكوفيتش، وبطل ويمبلدون السابق، إن النقاش حول هوية أفضل لاعب على مر العصور يُمكن أن يُحسم إذا تُوج ديوكوفيتش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، ومن ثم يحصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى للعام الحالى. وكان رود ليفر آخر من فعل ذلك في عام 1969.

وأضاف إيفانيسفيتش: «هو (نوفاك) الوحيد القادر على الفوز بجميع الألقاب الأربعة الكبرى في نفس العام.. إذا تُوج بلقب أمريكا المفتوحة، فإن النقاش حول أفضل لاعب على مر العصور سينتهى».

المصرى اليوم

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