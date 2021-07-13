منظمة الصحة العالمية: نهائى «اليورو» مفجع

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قالت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية إنها «فُجعت» لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات، وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا، التي أقيمت في لندن.

وعبَّرت عن قلقها من أن هذا سيؤدى لتزايد العدوى بمرض «كوفيد- 19»، بما في ذلك سلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض «كوفيد- 19» بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار، وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

وفى تعليقات صريحة بشكل غير معتاد من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي عادة ما تنأى بنفسها عن التعقيب على سياسات دولة بعينها، وصفت ماريا فان كيركوف، التي تقود الفريق الفنى المختص بالتعامل مع «كوفيد- 19» في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه «مُفجع».

وكتبت في تغريدة قبل نهاية المباراة: «هل من المفترض بى أن أستمتع بمشاهدة انتقال العدوى وهو يحدث أمام عينى؟». وتابعت: «جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة.. متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة، الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون.. أمر مُفجع».

في سياق متصل، عبَّرت صحف إنجلترا عن حسرتها لخسارة لقب «يورو 2020»، بعد هزيمة المنتخب الإنجليزى بركلات الترجيح أمام نظيره الإيطالى، في المباراة التي جرت على ملعب ويمبلى.

وعنونت صحيفة «جارديان»: «الأسود الثلاثة يسقطون أمام آخر عقبة، حيث فازت إيطاليا بركلات الترجيح».

وتحدثت الصحيفة عن حظوظ جاريث ساوثجيت، المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى، في ضربات الترجيح، حيث كان قد أهدر الضربة الحاسمة في مواجهة ألمانيا، في الدور قبل النهائى ليورو 1996.

وقالت صحيفة «تليجراف»: «أسوأ عذاب، ركلات الترجيح تكسر القلوب مرة أخرى».

وعلقت «ديلى إكسبريس»: «قاسية جدًا، الألم كبير جدًا مع خسارة المنتخب الإنجليزى بركلات الترجيح مرة أخرى، وإيطاليا مانشينى تحتفل».

أما صحيفة «ميرور» فقالت: «أوه لا، ليس مرة أخرى.. حلم إنجلترا تحطم مجددًا بركلات الترجيح، لكن شباب ساوثجيت تمكنوا من توحيد الأمة».

وأثنت صحيفة «ديلى ستار» على المنتخب الإنجليزى، واصفة إياه بـ«الشجاع»، بينما كانت صحيفة «ديلى ميل» أكثر حدة، حيث وصفت الإخفاق في ضربات الترجيح بأنه «فشل ذريع».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) أن الأمر «مؤلم» لإنجلترا، لكن «الفخر» هو الشعور القائم.

وفى إسبانيا، عنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «دوناروما يجمد ويمبلى»، وقالت صحيفة «سبورت»: «إيطاليا البطلة بركلات الترجيح».

وتصدر صحيفة «ليكيب» الفرنسية عنوان: «لا يُقهر.. إيطاليا تفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بفضل دوناروما، والآزورى يصل إلى 34 مباراة دون خسارة».

وقالت صحيفة «أبولا» البرتغالية: «الإمبراطور الجديد، إيطاليا تخلف البرتغال في السجل الذهبى لأمم أوروبا.. ورونالدو يفوز بجائزة الهداف».