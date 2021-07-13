أوكرانيا تتوج بذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

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توج منتخب أوكرانيا بذهبية منافسات تتابع الرجال، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية «بونس راوند» وا لفروسية والليزر- رن، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

حصد ثنائي منتخب أوكرانيا المكون من فلاديسلاف شيكان ويورى كوفالتشوك الذهبية بمجموع نقاط 1445 نقطة، بينما حصل ثانى بيلاروسيا ماكسيم ماروك اولدسلو نسترو المركز الثاني برصيد 1436 نقطة، أما البرونزية فكانت من نصيب الثنائى المجرى المكون من بانسيه فيزيان وأندريا جال برصيد نقاط 1430 نقطة، فيما جاء ثنائي المنتخب الوطني المصري المكون من محمد الجندي وإياد الكشف في المركز الرابع برصيد 1411نقطة.

شهد مراسم التتويج، كلا من النائبة آية مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور محمود مشالى نائب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور هيثم الشربونى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث .

يشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.