أخبار عاجلة

"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أوكرانيا تتوج بذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

Print
أوكرانيا تتوج بذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين أوكرانيا تتوج بذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توج منتخب أوكرانيا بذهبية منافسات تتابع الرجال، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية «بونس راوند» وا لفروسية والليزر- رن، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

حصد ثنائي منتخب أوكرانيا المكون من فلاديسلاف شيكان ويورى كوفالتشوك الذهبية بمجموع نقاط 1445 نقطة، بينما حصل ثانى بيلاروسيا ماكسيم ماروك اولدسلو نسترو المركز الثاني برصيد 1436 نقطة، أما البرونزية فكانت من نصيب الثنائى المجرى المكون من بانسيه فيزيان وأندريا جال برصيد نقاط 1430 نقطة، فيما جاء ثنائي الوطني المصري المكون من محمد الجندي وإياد الكشف في المركز الرابع برصيد 1411نقطة.

شهد مراسم التتويج، كلا من النائبة آية مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور محمود مشالى نائب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور هيثم الشربونى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث .

يشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

يدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي