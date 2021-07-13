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صالح جمعه يدعم صفوف سيراميكا قبل مواجهة الأهلي

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صالح جمعه يدعم صفوف سيراميكا قبل مواجهة الأهلي صالح جمعه يدعم صفوف سيراميكا قبل مواجهة الأهلي

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أنهي صالح جممعه لاعب فريق سيراميكا كليوباترا جلسات العلاج الطبيعي التي خضع لها خلال الايام الماضية، تحت اشراف طبيب الفريق، بعد اصابه اللاعب بشد في عضلة السمانه وغاب على اثرها عن التدريبات الجماعية

حيث تعرض اللاعب للاصابة في مباراة اسوان الاخيرة التي حسمها الفريق لصالحه، وخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف طبيب التأهيل بالفريق، واقترب من التعافي والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق

وانتظم فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة ضياء السيد، المدير الفنى في معسكر مغلق لمدة ٧ أيام بأحد فنادق القاهرة قبل مباراة الأهلي المقرر لها ٥ أغسطس القادم بالدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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