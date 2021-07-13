★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه السفير الياباني نوكي ماساكي الترحيب بالبعثة المصرية المتأهلة لأولمبياد طوكيو نيابة عن الشعب الياباني ومصر من أفضل الفرقالرياضية في إفريقيا وتمتلك عدد مميز من الأبطال الذي عانوا بشدة خلال فترة التأهيل وتحدي العديد من الظروف الصعبة في مشوارالتأهل ومواجهة أثار فيروس كورونا واليابان جاهزه لاستقبال جميع البعثات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميعالمشاركين وانجاح التنظيم وتحيا مصر وتحيا اليابان.

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التايكوندو والمتحدث الرسمي بإسم البعثة المصريةالشكر لجميع الحضور مؤكدا أنه سيتم توفير التغطية الإعلامية المناسبة خلال دورة الألعاب الأولمبية ونقل أخبار البعثة المصرية أولا بأول.

وتم خلال مؤتمر اليوم استعراض فيديو خاص للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو معربين عن استعدادهم للمنافسة بقوة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ورفعإسم مصر عاليا.

واستعرض الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية الاجراءات الطبية والاحترازية التي تماتباعها والتي يتم تجهيزها حاليا للبعثة المصرية في طوكيو