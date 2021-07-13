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وجه السفير الياباني نوكي ماساكي الترحيب بالبعثة المصرية المتأهلة لأولمبياد طوكيو نيابة عن الشعب الياباني ومصر من أفضل الفرقالرياضية في إفريقيا وتمتلك عدد مميز من الأبطال الذي عانوا بشدة خلال فترة التأهيل وتحدي العديد من الظروف الصعبة في مشوارالتأهل ومواجهة أثار فيروس كورونا واليابان جاهزه لاستقبال جميع البعثات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميعالمشاركين وانجاح التنظيم وتحيا مصر وتحيا اليابان.
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التايكوندو والمتحدث الرسمي بإسم البعثة المصريةالشكر لجميع الحضور مؤكدا أنه سيتم توفير التغطية الإعلامية المناسبة خلال دورة الألعاب الأولمبية ونقل أخبار البعثة المصرية أولا بأول.
وتم خلال مؤتمر اليوم استعراض فيديو خاص للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو معربين عن استعدادهم للمنافسة بقوة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ورفعإسم مصر عاليا.
واستعرض الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية الاجراءات الطبية والاحترازية التي تماتباعها والتي يتم تجهيزها حاليا للبعثة المصرية في طوكيو