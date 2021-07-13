رئيس الأولمبية يشكو من الصعوبات والتحديات التى واجهها

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ، واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة التوقف للنشاط الرياضي هي الأصعب وأيضاتجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المؤهلين أو الباحثين عن فرص التأهل وكان هذا التحدي صعب للغاية ولكن بتضافر كل الجهود والتعاونالمثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب حتى تأهلنابعدد 134 لاعب ولاعبه ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

أشار المهندس هشام حطب ، أتوجه بالشكر لكل الاتحادات الرياضة على ما تم تقديمه وننتظر من أبطالنا وبطلاتنا المنافسة القوية فيأولمبياد طوكيو من أجل الحصول على ميداليات أولمبية ورفع علم مصر عاليا في كل المحافل الدولية ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة علىأكثر من ميدالية في العديد من الألعاب ، معربا عن شكره لدعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق والذي كاننتيجته تطور وتقدم في نتائج الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة وتطور غير مسبوق على المستوى الإنشائي الذي ساهم في هذا التقدمالكبير.