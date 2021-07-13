رئيس الأولمبية يشكو من الصعوبات والتحديات التى واجهها

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قال هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ، واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة التوقف للنشاط الرياضي هي الأصعب وأيضاتجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المؤهلين أو الباحثين عن فرص التأهل وكان هذا التحدي صعب للغاية ولكن بتضافر كل الجهود والتعاونالمثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب حتى تأهلنابعدد 134 لاعب ولاعبه ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.
أشار المهندس هشام حطب ، أتوجه بالشكر لكل الاتحادات الرياضة على ما تم تقديمه وننتظر من أبطالنا وبطلاتنا المنافسة القوية فيأولمبياد طوكيو من أجل الحصول على ميداليات أولمبية ورفع علم مصر عاليا في كل المحافل الدولية ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة علىأكثر من ميدالية في العديد من الألعاب ، معربا عن شكره لدعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق والذي كاننتيجته تطور وتقدم في نتائج الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة وتطور غير مسبوق على المستوى الإنشائي الذي ساهم في هذا التقدمالكبير.