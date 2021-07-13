أخبار عاجلة

"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رئيس الأولمبية يشكو من الصعوبات والتحديات التى واجهها

Print
رئيس الأولمبية يشكو من الصعوبات والتحديات التى واجهها رئيس الأولمبية يشكو من الصعوبات والتحديات التى واجهها

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ، واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة التوقف للنشاط الرياضي هي الأصعب وأيضاتجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المؤهلين أو الباحثين عن فرص التأهل وكان هذا التحدي صعب للغاية ولكن بتضافر كل الجهود والتعاونالمثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب حتى تأهلنابعدد 134 لاعب ولاعبه ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات الأولمبية.

أشار المهندس هشام حطب ، أتوجه بالشكر لكل الاتحادات الرياضة على ما تم تقديمه وننتظر من أبطالنا وبطلاتنا المنافسة القوية فيأولمبياد طوكيو من أجل الحصول على ميداليات أولمبية ورفع علم مصر عاليا في كل المحافل الدولية ولدينا طموحات كبيرة في المنافسة علىأكثر من ميدالية في العديد من الألعاب ، معربا عن شكره لدعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق والذي كاننتيجته تطور وتقدم في نتائج الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة وتطور غير مسبوق على المستوى الإنشائي الذي ساهم في هذا التقدمالكبير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي