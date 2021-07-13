«رشوان»: مجلس «الصحفيين» وافق على اقتراح صرف القروض الحسنة بالإجماع

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أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن موافقة مجلس النقابة بالإجماع، على اقتراحه بصرف كل القروض الحسنة المقدمة للنقابة، والمستوفاة للشروط، وفق الترتيب المتبع بصرفها.

وقال «رشوان» في بيان صحفي له: «الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة، إلحاقًا بالبيان الصادر عني مساء أمس بخصوص القروض، أعلمكم بالموافقة الإجماعية لمجلس النقابة على الصرف الفوري من بعد ظهر غد الأربعاء لكل الزملاء المتقدمين قبل يوم الاثنين 12 يوليو، والبالغ عددهم 104 من الزملاء والزميلات».

وأضاف البيان: «سيقوم الزميل محمد شبانة، السكرتير العام للنقابة، بإعداد القرار المطلوب صباح الغد لكي يقوم الزميل حسين الزناتي، أمين الصندوق، بتكليف الإدارة المالية بتنفيذه على الفور».

واختتم: «لكم جميعا عميق التحية، ولكل زملائي أعضاء المجلس خالص الشكر على استجابتهم لاقتراحي، وإجماعهم على ما فيه صالح زملائهم».