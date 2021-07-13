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«عروسة المولد في قويسنا» تحصد جائزة «الدراسات الإنسانية بمعرض الكتاب

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«عروسة المولد في قويسنا» تحصد جائزة «الدراسات الإنسانية بمعرض الكتاب «عروسة المولد في قويسنا» تحصد جائزة «الدراسات الإنسانية بمعرض الكتاب

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فاز كتاب «عروسة المولد في قويسنا.. دراسة في الثقافة المادية» لكاتبه أسامة الفرماوي، والصادرة عن دار زحمة، بجائزة أفضل كتاب للدراسات الإنسانية، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٢.

جاء ذلك خلال حفل اختيار أفضل كتاب لعام 2020 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة للمؤتمرات.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت عن جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب على 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- المسرح- النقد الأدبي- الدراسات الإنسانية- الطفل- الكتاب العلمي، و2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

المصرى اليوم

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