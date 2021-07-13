أهالي منشأة أبو عمر يتبرعون بقطعة أرض لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بالشرقية

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في لافتة إنسانية تنم عن قوة العلاقة بين محافظ الشرقية ومواطني المحافظه، تم رصدها اليوم خلال زيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدينة منشأة أبوعمر بمركز الحسينية، لتفقد المشروعات المنفذة ضمن برنامج حياة كريمة.

تفقد المحافظ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي منشأه أبوعمر، والذي يضم محطة معالجة صرف صحي بطاقة استيعابية 10 /15 الف م3/اليوم، ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 150 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة.

وخلال تفقد المحافظ للمشروع برفقة أهالي مدينة منشأة أبوعمر ،تبين حاجة المدينة والقرى التابعة لها لاعمال توسعات لمحطة الصرف الصحي، ليقدم المواطن الحاج أحمد الدبيكي وولده على، تبرعا بقطعة أرض لتوسعة المحطة وخدمة قرية منشأة الدبيكي والقري المجاورة لها.

حرص محافظ الشرقية على تفقد قطعة الأرض التي تم التبرع بها ،وأثني المحافظ على اللمسة الطيبة التي قدمها المواطن وولده بتبرعهما بقطعه الارض اللازمة لإقامة مشروع توسعة المحطة عليها، لتوصيل مشروع صرف صحي أمن سليم للمناطق والقري المحرومة، مشيدا بدور المجتمع المدني ورجال الخير الذين يقدمون كافة أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي تقوم بها الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن.

وفي سياق متصل قدم المهندس المسؤول عن تنفيذ الأعمال، شرحاً عن مراحل التنفيذ مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في يناير 2018، حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية إلى 41 %، ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال ودخول المشروع الخدمة نهاية عام 2022، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مدينة منشأه ابو عمر، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالمشروع، لتذليل أي عقبات قد تعترض التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد.