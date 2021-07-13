صاحب واقعة قطار منوف لـ«المصرى اليوم»: «ابنتي ظلت تبكى وتصرخ أنا خايفة يا بابا»

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قال محمد رشاد، صاحب واقعة تعدى كمسارى قطار منوف عليه، إنه يبلغ من العمر 39 سنة، ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدى الشركات في التجمع الخامس وأنه ياتى بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته، ملك، الطالبة بالصف الخامس الابتدائى، لوالدتها بقرية الحامول بمركز منوف بمحافظة المنوفية، ويستقل دائما في زيارته القطار من محطة مصر إلى الحامول، ولم يحدث له أي موقف مماثل لما حدث، أو يتعرض لأي مضايقة.

وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه استقل القطار مع ابنته لزيارة جدتها كالعادة وفى الطريق فوجئ بالكمسارى يسأله عن تذكرته، وعندما أعطاها له أخبره بصوت عالي أنه سيحرر ضده مخالفة ويفرض عليه غرامة، وعندما أجابة أنه يحصل على تلك التذكرة كل مرة، ولم يحرر ضده أي مخالفة نشبت بينهما مشادة، وقام الكمساري بالإمساك به ودفعه عدة مرات ما أصاب ابنته ملك بالذعر، وقامت بالعياط والصراخ وكنت أطمئنها، قائلًا: «ماتخافيش أنا كويس وهي تعيط وتصرخ وتقولى أنا خايفة يا بابا أقولها أنا كويس وبخير».

وتابع: في محطة الحامول حاولت النزول إلا أنه قام بمنعى ودفعنى عدة مرات قائلًا: «مش هسيبك يعنى مش هسيبك»، وأضاف: «ابنتى تصرخ وتبكى وحاول عدد من الركاب دفع الغرامة إلا أنه رفض ولم أستطع النزول إلا بعد تلخيص الركاب لى من يده وقمت بالنزول انا وابنتى بمحطة شنوان وهى في حالة انهيار شديد».