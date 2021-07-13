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ارتفع بسبب بيانات المستهلكين .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

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ارتفع بسبب بيانات المستهلكين .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 ارتفع بسبب بيانات المستهلكين .. في وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

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واصل سعر الذهب الارتفاع، مساء اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، متأثرا بصدور بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة والتي سجلت أعلى زيادة لها في 13 عاما، لكن ارتفاع الدولار خفض من سرعة صعود المعدن الأصفر .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا عقب ارتفاع سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الثلاثاء، 899.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 787 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674.5 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6295 جنيهًا .

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا كبيرا عقب الاعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري وكان متوقع زيادتها بنسبة 0.5% فقط، ويترقب الذهب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس يومي الأربعاء والخميس، والتي ستتضمن بيانات هامة حول مؤشرات موعد تقليل الدعم الاقتصادى أو رفع الفائدة، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.27%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكية، بنسبة 0.3%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 799.55 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،811.50 $ .

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