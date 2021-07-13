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التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني

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البروفة الأخيرة قبل التوجه لليابان

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني

تعادل السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مع نظيره الروماني سلبيًا من دون أهداف، الثلاثاء، في ثاني مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

دخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بالقائمة الأساسية المؤلفة من محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري ،عبد الله الحمدان.

وكان المنتخبان، قد تعادلا أيضًا في المواجهة الأولى، التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، والتي أُقيمت على ملعب موغوسوايا (1-1).


ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الروماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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