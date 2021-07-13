من محافظة الفيوم.. انتشال جثة شاب من نيل بنها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية جثة شاب غرق في نهر النيل ببنها، وتبين أنه من محافظة الفيوم ووُجدت جثته بالقرب من معدية بطا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة المسطحات يفيد إنتشال أجهزة الإنقاذ النهري جثة شاب من نهر النيل في مدينة بنها.

وبالانتقال تبين ان الجثة عثر عليها بالقرب من معدية بطا لشاب يدعى «يوسف س ح- ٢٠ سنة- من الفيوم»، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، واستدعاء أسرته للتعرف عليه وسؤالهم.