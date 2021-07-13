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«الأقصر الدولي» ينجح في استئصال تضخم عنقودي بالغدة الدرقية لمريض

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«الأقصر الدولي» ينجح في استئصال تضخم عنقودي بالغدة الدرقية لمريض «الأقصر الدولي» ينجح في استئصال تضخم عنقودي بالغدة الدرقية لمريض

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نجح فريق طبي بمستشفى الأقصر الدولي مكون من الدكتور وائل العدوي، أخصائي الجراحة العامة والغدد، في استئصال تضخم عنقودي بالغدة الدرقية، بإجراء تدخل جراحي لاستئصال كلي للغدة الدرقية نتيجة تضخم عنقودي عملاق ضاغط على القصبة الهوائية بصورة كبيرة.

وتكون الفريق الطبي المساعد من الدكتور محمود صديق، والدكتور محمد الخطيب، والدكتور أحمد عبدالرحيم، والدكتور ميخائيل يوحنا، والدكتور محمد نجدي، وبإشراف الدكتور هاني عبدالباقي، استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة، وبمعاونة طاقم التخدير، ا. د صلاح عصيدة، والدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور رانيا، وجميع طاقم التمريض.

وأفاد الدكتور محمد العقبي، مدير المستشفى، بأن الحالة بصحة جيدة وخضعت للملاحظة الطبية، وتم خروج المريض إلى منزله في حالة جيدة.

المصرى اليوم

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