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حساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة

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حساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة حساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة
دشنه "آل الشيخ" تحقيقاً للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع

حساب

حقق حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" (37,547,281) مشاهدة منذ شهر محرم وحتى نهاية شوال الماضي من العام الهجري 1442هـ، كما بلغ عدد زيارات الملف الشخصي للحساب قرابة الثلاثة ملايين زيارة؛ تزامناً مع الجهود التي تقدمها الوزارة في ضوء رسالتها السامية عبر تسخير التقنية الحديثة لإطلاع مختلف شرائح المجتمع عن الجهود المقدمة مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وتنوعت تغريدات حساب وزارة الشؤون الإسلامية ما بين المساهمة في توعية المجتمع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإبراز البرامج الدعوية التي نظمتها الوزارة عبر فروعها بجميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر الدعوة والمنهج الوسطي والاعتدال، وإصدار حزمة من القرارات التنظيمية لعامة منسوبي المساجد، وحماية مرتاديها من ، ونشر التقارير اليومية عن إعادة فتح المساجد وتهيئتها وتعقيمها.

يشار إلى أن حساب وزارة الشؤون الإسلامية بمنصة "تويتر" تم تدشينه منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ليكون حلقة وصل ما بين المستفيد من خدمات الوزارة ونشر جميع الفعاليات والإرشادات التوعوية التي تقدمها الوزارة تحقيقاً لرسالتها السامية عبر استخدام التقنية الحديثة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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