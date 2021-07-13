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جانتس : الحالية متماسكة ولديها القدرة على تطوير العلاقات مع الجيران

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جانتس : الحكومة الحالية متماسكة ولديها القدرة على تطوير العلاقات مع الجيران جانتس : الحالية متماسكة ولديها القدرة على تطوير العلاقات مع الجيران

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قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس، إن الحالية من خلال تماسكها، لديها القدرة على تعزيز الأمن وتطوير العلاقات مع الجيران، التي توقفت في الحكومة السابقة، مثل الشراكة مع الأردن.

وأضاف جانتس في كلمته في مؤتمر خاص لنقابة العمال الإسرائيلية في إحدى بلدات غلاف غزة: «إننا موجودون في مكان يتيح للجيش الإسرائيلي جبهة قوية»، بحسب موقع «آي 24 نيوز».

وشدد جانتس، قائلا: «الحكومة الحالية، عن طريق تماسكها والتعاون بين أعضائها، قوية ولا تقل قوة عن سابقتها، ولديها قدرة على تطوير علاقاتها مع جيراننا. علاقات كانت أحيانا متوقفه في الحكومة السابقة مثل الشراكة التي يجب أن نقوم بتعزيزها مع الأردن ومصر».

وتابع: «هناك تحديات أمنية، خصوصا من جانب إيران، لكنني أتعهد أن دولة إسرائيل بيدين أمينتين، ونتعهد ألا تتحول إيران إلى تهديد وجودي على دولة إسرائيل».

في سياق متصل، أفادت تقارير أن تطورا إيجابيا حدث في المباحثات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، وذكرت الصحيفة أن هناك تقارب نحو تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق.

المصرى اليوم

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