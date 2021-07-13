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"أمين مكة " لـ "سبق" : يحق لأصحاب منح "مخطط ولي العهد 9 " التصرف فيها بيعاً وبناءً

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"أمين مكة " لـ "سبق" : يحق لأصحاب منح "مخطط ولي العهد 9 " التصرف فيها بيعاً وبناءً "أمين مكة " لـ "سبق" : يحق لأصحاب منح "مخطط ولي العهد 9 " التصرف فيها بيعاً وبناءً
أكد أن الوزير سيدشن قريباً إصدار الوثائق الإلكترونية

قال أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، لـ "سبق"، إنه تمت الموافقة أمس، على مجموعة من إصدار الوثائق الإلكترونية لمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة، بعد إيقافها لسنوات بسبب بعض الإجراءات.

وأضاف أنه يتم حالياً استكمال إجراءات قرابة خمسة آلاف منحة، مشيراً إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيدشن قريباً إصدار الوثائق الإلكترونية للمنح، موضحاً أن الأمانة وافقت أمس الاثنين على مجموعة منها.

وفي ردٍ على سؤال "سبق"، حول ما إذا كان باستطاعة الشخص التصرف في منحته من بيع أو شراء أو بناء بعد إصدار الوثيقة الإلكترونية؛ أجاب " القويحص" بقوله "نعم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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