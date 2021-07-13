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"لن نضمن أمنكم".. فرنسا تدعو رعاياها في أفغانستان إلى مغادرة البلاد

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"لن نضمن أمنكم".. فرنسا تدعو رعاياها في أفغانستان إلى مغادرة البلاد "لن نضمن أمنكم".. فرنسا تدعو رعاياها في أفغانستان إلى مغادرة البلاد
خصصت رحلة واحدة لنقل كل أفراد الجالية

دعت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، جميع مواطنيها في أفغانستان لمغادرة البلاد؛ بسبب مخاوف أمنية؛ بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية في كابول.

وأوضحت السفارة في بيان نقلته "فرانس 24"، أن ستخصص رحلة خاصة في 17 يوليو صباحًا، تنطلق من كابول؛ للسماح بعودة جميع أفراد الجالية الفرنسية.

وأضافت أنه لن يتم تسيير أي رحلة إضافية.

ودعت رسميًّا جميع الفرنسيين إلى ركوب هذه الطائرة الخاصة.

وأبلغت السفارة الفرنسيين الذين ينوون البقاء في أفغانستان إلى ما بعد 17 يوليو، بأنها لن تكون قادرة على ضمان أمن مغادرتهم.

وتواصل حركة طالبان سيطرتها على المدن والمناطق الأفغانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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