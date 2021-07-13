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فرنسا تطلب من جميع رعاياها مغادرة أفغانستان

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فرنسا تطلب من جميع رعاياها مغادرة أفغانستان فرنسا تطلب من جميع رعاياها مغادرة أفغانستان

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طلبت السلطات الفرنسية من جميع مواطنيها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بسبب «تطورات الوضع الأمني وما يُتوقع أن يحدث على المدى القصير».

وجاء في بيان للسفارة الفرنسية لدى كابل أنها تدعو «جميع الفرنسيين الموجودين حاليا في أفغانستان إلى مغادرة البلاد، حيث ستنظم رحلة خاصة صباح يوم 17 يوليو، من كابل، للسماح للجالية الفرنسية بأكملها بالعودة إلى فرنسا».

وأضاف البيان أن «هذه الرحلة مجانية، وستغادر كابل في الساعة 08.05 على أن تصل إلى مطار شارل ديغول في باريس على الساعة 13.10»، لافتا إلى أنه «لا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية».

وشددت السفارة على أن «يأخذ جميع الفرنسيين هذه الرحلة الخاصة أو يغادروا البلاد على الفور بمفردهم».

يذكر أن حركة «طالبان» حققت مكاسب على الأرض في الآونة الأخيرة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الجيش الأمريكي من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، تاركة مهمة انتشال البلاد من أزمة أمنية متفاقمة للقوات المحلية.

المصرى اليوم

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