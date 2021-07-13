الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان

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استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير اليوناني لدى أنقرة، للاحتجاج «بشدة» على المعاملة التي تعرض لها فريق «غلطة سراي» لكرة القدم في مطار أثينا.

وقالت الوزارة، في مذكرة احتجاج «شديدة اللهجة»، إن الوضع الذي واجهه فريق «غلطة سراي» في مطار أثينا «غير قانوني وتمييزي وبعيد عن الصداقة».

واندلع خلاف جديد بين تركيا واليونان بعد أن رفضت السلطات اليونانية قبول اختبارات «PCR» الخاصة بفيروس كورونا للاعبي فريق «غلطة سراي»، الذي وصل إلى أثينا لخوض مباراة ودية مع نادي «أوليمبياكوس».

واتهم «غلطة سراي» السلطات اليونانية بالتمييز ورفض خوض المباراة ليعود إلى تركيا.

وقالت الخارجية التركية إن السلطات اليونانية تصرفت «بطريقة بعيدة عن اللطافة وحسن النية»، متهمة إياها بـ«التعسف والمعاملة غير اللائقة» تجاه فريق «غلطة سراي».