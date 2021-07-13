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ذكر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، أن مجلس الأمن لم يبحث حتى الآن طلب سلطات هايتي لإرسال قوات أممية إلى البلاد على خلفية اغتيال رئيسها، جوفينيل مويس.

وقال بولانسكي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء: «لم نبحث ذلك حتى الآن، لا توجد حاليا أي تفاصيل».

وأضاف الدبلوماسي الروسي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر إرسال قوات أممية إلى هايتي مبررا: «علينا مواصلة متابعة تطورات الأوضاع لكي نفهم ماذا يحدث».

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء يوم 7 يوليو، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

وتوجه جوزيف إلى كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بطلب لإرسال قوات مسلحة إلى هايتي من أجل ضمان أمن المنشآت الحيوية للبنية التحتية تحسبا لاضطرابات محتملة على خلفية مقتل الرئيس.