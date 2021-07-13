المصري يرحب ببيع «نجمه» للزمالك

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استقر مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على بيع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو النادي المصري، استقروا على بيع كريم العراقي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل استغلال المقابل المادي من وراء بيعه، في حل الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق البورسعيدي، خلال الفترة الماضية.

وقرر مسؤولو النادي البورسعيدي، الإنتظار لما بعد إنتهاء أولمبياد طوكيو، لمناقشة جميع العروض المقدمة لكريم العراقي، حيث يأملون في أن تأتي له عروض أوروبية تناسب طموحات النادي المالية، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الإحتراف الأوروبي.

وفي حال عدم وصول عروض مغرية للاعب من أوروبا، سيتم النظر في العروض المقدمة له من مصر، حيث هناك أكثر من نادي يسعى للتعاقد معه، على رأسهم الزمالك، وذلك بعدما أشاد الفرنسي باتريس كارتريون، المدير الفني للفريق الأبيض بإمكانيات اللاعب الفنية.

وكان كريم العراقي، جدد تعاقده مع المصري، لمدة 3 سنوات مقبلة، مع حصوله على وعد من إدارة النادي، بالسماح له بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، حال وصول عروض مغرية له.