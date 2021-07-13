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إحالة أوراق مسجل خطر إلى المفتي لقتله شخصين وإصابة آخر ثأرًا في قنا

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إحالة أوراق مسجل خطر إلى المفتي لقتله شخصين وإصابة آخر ثأرًا في قنا إحالة أوراق مسجل خطر إلى المفتي لقتله شخصين وإصابة آخر ثأرًا في قنا

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قرّرت محكمة جنايات قنا احالة اوراق حمادة عيضة لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل شخصين وإصابة الثالث في خصومه ثأرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

وتعود أحداث القضيه ليوم 11 من مارس 2014 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع على احمد الطيب ومحمود محمد عبدالعزيز وإصابة جمعه عيد احمد اثر قيام.مجهولين بإطلاق النار عليهم أثناء استقلالهم سياره ملاكى على الطريق الزراعى أمام مركز دشنا.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث نشأت عيضة وشقيقه حمادة عيضه وابن عمهما هشام صابر عيضه حيث تربصوا للمجنى عليهم على الطريق الزراعى وامطروهم بطلقات ناريه لوجود خصومه ثاريه مع عائلة المجنى عليهم.

و تم إحالة القضيه لمحكمة جنايات قنا حيث قضت باحالة اوراق المتهم حماده عيضه لفضيلة المفتى لاخذ الرأى الشرعى في إعدامه وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

المصرى اليوم

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