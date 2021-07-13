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بلدية و"بوابة الدرعية" تُقيمان سوقًا للمواشي خلال عيد الأضحى

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بلدية و"بوابة الدرعية" تُقيمان سوقًا للمواشي خلال عيد الأضحى بلدية و"بوابة الدرعية" تُقيمان سوقًا للمواشي خلال عيد الأضحى
انطلاقًا من برامج ومبادرات التمكين المجتمعي

بلدية و

افتتحت بلدية محافظة الدرعية، اليوم الثلاثاء، أول سوق للمواشي في أحياء "جوهرة المملكة"، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، ويستمرّ السوق الذي أقيم في منطقة مجاورة لمبنى مسلخ المواشي بحي ظهرة العودة حتى الثالث من ذي الحجة الموافق 13 يوليو الجاري.

ويفتتح السوق أبوابه بعد صلاة الفجر ويستمرّ حتى قبل صلاة المغرب يوميًّا لتوفير الأضاحي للأهالي والسكان في أحياء الدرعية المختلفة، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على الدعم المجتمعي للجار الحسن في أرض الملوك والأبطال.

وكانت بلدية محافظة الدرعية وجّهت الدعوة للباعة والمؤسسات المعنيّة بالأضحيات بالتقدم والتواجد كمنافذ بيع متعدّدة في سوق المواشي، وتأتي الشراكة في مبادرة "سوق المواشي" ضمن عدد من المبادرات المجتمعية التي تشارك فيها هيئة تطوير بوابة الدرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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