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"ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان

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"ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان "ستعامل كاحتلال".. "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان
الحركة دعت أنقرة لإعادة النظر في قرارها

حذرت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا من إبقاء قواتها في البلاد بعد إنجاز الانسحاب الأميركي الكامل.

وذكرت "طالبان" في بيان نشرته "فرانس 24"، أن قرار القادة الأتراك ليس حكيمًا، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا، وهو مخالف لمصالحنا الوطنية. وذلك بعد أيام على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وواشنطن اتّفقتا على سبل ضمان أمن مطار كابول في المستقبل بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وأضافت الحركة أنها تعتبر إبقاء قوات أجنبية في أفغانستان من قبل أي دولة كانت، ومهما كانت الذريعة؛ على أنه احتلال، والمحتلون سيعاملون على هذا الأساس.

وبيّنت الحركة أنه إذا لم تُعِدِ السلطات التركية النظر في قرارها مواصلة احتلال أفغانستان، فإن "طالبان" ستقاومها، كما قاومت 20 عامًا من احتلال أجنبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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