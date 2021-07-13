«آشلى بارتى» تستهدف المجد الأوليمبى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحول اهتمام النجمة الأسترالية آشلى بارتى، المتوجة مؤخرًا بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، إلى السعى لتحقيق المجد الأوليمبى بالفوز بالميدالية الذهبية في دورة طوكيو.

وتُوجت بارتى بثانى لقب كبير في مسيرتها عندما هزمت التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-3 و6-7 و6-3 في نهائى فردى السيدات في ملاعب نادى عموم إنجلترا، السبت الماضى، لتصبح أول أسترالية تفوز بلقب البطولة في 41 عامًا بعد تتويج مواطنتها المعتزلة إيفون جولاجونج بلقبها الثانى على الملاعب العشبية للبطولة في 1980.

وخلال الألعاب الأوليمبية المقبلة، تسعى بارتى للفوز بالذهبية ومعادلة إنجاز شتيفى جراف (1988) وفينوس وليامز (2000) وسيرينا وليامز (2012)، وهن الوحيدات اللائى سبق لهن الفوز بلقب ويمبلدون والذهبية الأوليمبية في نفس العام خلال عصر الاحتراف.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن بارتى قولها: «الحصول على فرصة لتمثيل أستراليا في الألعاب الأوليمبية سيكون بمثابة تجربة هائلة، ومن المهم أيضًا خلال هذه الفترة الاحتفال بإنجازنا في ويمبلدون».

وأضافت بارتى: «لدىَّ الكثير من الأهداف والأحلام الأخرى في ذهنى ولدى فريقى، وبالتأكيد سنبحث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة ونستمتع ببعض الوقت سويًا، ثم ننطلق من جديد. لكنى بالفعل أتطلع للألعاب الأوليمبية».

واعتبرت بارتى مشاركتها في ويمبلدون معجزة، بعد أن اضطرتها إصابة في الفخذ إلى الانسحاب من الدور الثانى في فرنسا المفتوحة التي تُوجت بلقبها في 2019.

وقالت بارتى أيضًا: «فى الأسابيع الستة الأخيرة بكيت كثيرًا. كثير من هذا البكاء كان بسبب خيبة أملى في فرنسا المفتوحة، لكن البكاء الآن بسبب الفرحة والسعادة بعد تغير الأحوال».