وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس مجلس ادارة الشباب العربي للتنمية المتكاملة

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، لبحث ترتيبات تكريم الفائزين بجائزة المجلس للشباب العربي المتميز في نسختها الـ12 بمقر جامعة الدول العربية، والتي تم اطلاقها تحت شعار «تمكين الشباب العربي نحو التحرك الايجابي».

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ لخدمة الشباب المصري بصفة خاصة والشباب العربي بصف عامة، وتُسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي لخدمة اوطانهم بصورة تعكس دورهم المتميز في بناء الاوطان، وتاكيداً على الدور الريادي الذي تبذله القيادة السياسية نحو توحيد الصف العربي.

وأضاف «صبحي» أن وزارة الشباب والرياضة تسعي إلى إلى مساعدة الشباب في كافة أنحاء الوطن العربي، وتعمل على تشجيعهم على الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، وكذا العمل على تبادل الخبرات بين الشباب العربي من خلال العديد من الفعاليات التي تجمع الشباب في أي دولة عربية.

أشاد الدكتور اشرف صبحي بجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز، مؤكداً أهمية مثل هذه الجوائز والتي تهدف إلى ترسيخ قيم العمل والتميز لدى الشباب العربى، ليكون نموذج يحتذى به لدى أقرانه من الشباب، بالإضافة إلى تعظيم قيم حب الوطن والانتماء لدي الشباب، وإعطاء الشباب العربى المتميز حقه المعنوى في التقدير لما يقوم به من إنجازات.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة مشيرة أبوغالي ان مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حرصاً منه على دعم ومساندة الشباب العربي في كافة المجالات التنموية وتقديم التوعية والتثقيف للشباب العربي وتحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة بكافة الدول العربية لتحقيق أهداف القومية العربية.

أشارت «أبوغالي» ان مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ تأسيسه عام 2003 وهو يعمل على وضع برامج تستهدف ترسيخ الهوية وتحفيذ الشباب على الاعمال الوطنية التي تؤكد على الانتماء والولاء للوطن واحترام الرموز العربية وقد وضع المجلس عدة برامج واطلق عدة مبادرات ركزت على ذلك.

وقامت الدكتورة مشيرة أبوغالي رئيس مجلس الشباب العربي، بمنح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسام فارس العطاء الوطني، تقديراً وعرفانا لما يقدمه ويبذله من جهد في خدمة الشباب المصري والعربي، ودعمه المتواصل لكافة المنظمات التي تخدم الشباب وترسخ للقيم الوطنية.

تناول اللقاء الحديث عن جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الـ12، وهى جائزة أطلقها مجلس الشباب العربى عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدنى وإدارة الشباب والرياضة بالجامعه العربية،، وهى جائزة تمنح للشباب العربى المتميز في عدة مجالات «الإعلام، الثقافة بفروعها، الاختراع والابتكار، ريادة الأعمال، العمل التطوعى والخدمى، البحث العلمى، الرياضة، الأعمال الإنسانية والإغاثية والعمل المؤسسى»، وذلك بهدف تكريم المتميزين والمبدعين من شباب الأمه العربية تقديرا لجهودهم المتميزة في خدمة أوطانهم، حيث يتم تسليم الجوائز في احتفالية ينظمها المجلس في احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب الذي ينظمها المجلس في ١٢ أغسطس المقبل.

حضر اللقاء الدكتورة ابتسام صوفي ابو طالب عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العلاقات العامة بمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.