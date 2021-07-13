في مبادرة التمويل العقاري.. ماذا إذا كانت الوحدة السكنية غير مسجلة؟..خبير يجيب

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أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وخصص البنك المركزي المصري للمبادرة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ووفقا لشروط مبادرة التمويل العقاري، التي أعلنها البنك المركزي صباح اليوم، فإنه يشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهن الوحدة.

فما هي الضمانات البديلة التي يمكن أن يقدمها العميل إلى البنك الممول إذا كانت الوحدة السكنية المطلوب شراءها غير مسجلة في الشهر العقاري؟

يوضح محمد سمير الخبير التمويل العقاري، أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري حددت الضمانات المطلوبة من العميل في حالة تعثر تسجيل الوحدة

وأشار إلى أن الضمانات تتضمن عدة بدائل وهي:

* رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل

* كفالة شخصية من غير المستثمر

* أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل

* قبول المستثمر خصم قيمة الأقساط من راتبه

وأضافت المادة أنه للممول وهو البنك أو شركة التمويل العقاري التي تتعامل معها، في هذه الحالات، أن يشترط على العميل تسجيل العقار محل التمويل باسمه أو قيد حق الامتياز باسمه أو رهنه رهنا رسميا لصالح البنك لفترة يتفق عليها.

وأضاف الخبير العقاري أنه إذا كان الوحدة محل التمويل مخصصة من جانب الدولة أو أحد الشخصيات الاعتبارية، فيحق للممول أو البنك رهن المباني لصالحه أو تنازل العميل عن التخصيص لصالح البنك طوال فترة التمويل.

وتابع إن اللائحة منحت لجهات التمويل في نهاية الأمر قبول ما يراه مناسبا من الضمانات الأخرى وفقا لما يتم الاتفاق عليه في العقد.