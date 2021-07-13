«يوفنتوس» يضع خطة لحصد 79 مليون يورو فى الميركاتو الصيفى

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كشفت صحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية، أن فريق يوفنتوس الإيطالى يستعد لبيع عدد من لاعبيه لتدعيم صفوف السيدة العجوز، استعداداً للموسم الجديد.

وحسبما نشرت الصحيفة الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس استقرت على التخلص من بعض اللاعبين لتوفير الأموال اللازمة لدعم صفوف البيانكونيرى بعدد من أبرز الصفقات في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولى اليوفى حددوا قائمة تضم 7 لاعبين من أجل بيعهم هذا الصيف لجنى 97 مليون يورو.

والأسماء الـ 7 المرشحة للرحيل عن يوفنتوس، هم: المدافع التركى ميريه ديميرال (40 مليون يورو)، وروجانى (9 ملايين يورو)، وفرابوتا (7 ملايين يورو)، ودى شيليو (6 ملايين يورو)، بيرنارديسكى (15 مليون يورو)، رامسى (15 مليون يورو)، بجاكا (5 ملايين يورو).

وأشارت إلى أنه في حال بيع القائمة المحددة بشكل كامل، سيتمكن ماسيميليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس، من دعم صفوف اليوفى بأكثر من لاعب، وعلى رأسهم سيريجو، حارس إيطاليا، ولوكاتيلى، نجم ساسولو.

من جانب آخر، كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن السيدة العجوز في الموسم الجديد «2021- 2022».

كريستيانو رونالدو - صورة أرشيفية

ويرتدى رونالدو البرتغالى (36 عامًا) قميص السيدة العجوز منذ عام 2018، حيث انضم إليه قادمًا من ريال مدريد في صفقة قدرت قيمتها بـ114 مليون يورو، كما قدم معه مستويات جيدة جدًا، وينتهى عقده في يونيو 2022.

وأكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، أن خورخى مينديز، وكيل أعمال رونالدو، وجه طلبا غريبا إلى إدارة يوفنتوس باتجاه مستقبل البرتغالى.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل أعمال كريستيانو طلب من النادى بشكل مفاجئ تمديد عقد اللاعب البرتغالى حتى صيف 2023.

وشددت الصحيفة على أن إدارة السيدة العجوز طلبت مهلة من الوقت لاتخاذ القرار، لأن البرتغالى صاحب أعلى دخل في ملعب أليانز براتب 31 مليون يورو سنويًا.

وفشل رونالدو، رغم تقديمه كل ما يمكن، في تحقيق هدف يوفنتوس الكبير، وهو الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا، حيث ودع العملاق الإيطالى، المسابقة، في المواسم الثلاثة، في الأدوار الإقصائية.

فيما حصد كريستيانو لقب هداف الدورى الإيطالى في الموسم المنتهى، للمرة الأولى في تاريخه، منذ انتقاله ليوفنتوس في صيف عام 2018.

وبدأت رحلة مفاوضات كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، مع ناديه الإيطالى لتجديد عقده لموسمين حتى موسم 2023.

ورغم كون راتب رونالدو يكلف يوفنتوس 30 مليون يورو في الموسم، فإن خورخى مينديز يتفاوض من أجل أن يجد حلا لراتبه في موسمين حتى 2023، البالغ 60 مليون يورو، وهو راتب صعب تحمله في ظروف تأثير جائحة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية.