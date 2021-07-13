حازم إمام يتقدم بإقتراح برغبة لإنشاء نادى إجتماعي في استاد القاهرة

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تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكل من الدكتور وزير الشباب والرياضة، والدكتور وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء نادي إجتماعي بإستاد القاهرة.

وأكد حازم إمام، أهمية الأندية الإجتماعية والرياضية، مما أدى إقبال كبير على الإشتراك بها، وإزدحام الأندية الحالية بالأعضاء، ولاسيما في مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

وأضاف إمام، في اقتراحه، أن ذلك الأمر يتطلب منا الإهتمام بزيادة عدد الأندية الرياضية والإجتماعية في تلك المناطق، لما تقوم به من دور في تنمية المواهب الرياضية والثقافية، وكذلك ما تقوم به من دور مجتمعي.

وتابع يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه هيئة استاد القاهرة، مساحة أرض كبيرة غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو ٥٠ فدان، والتي يمكن إنشاء النادي عليها، وتحقيق عائد مادي ضخم للهيئة من خلال اشتراكات العضوية في ذلك النادي، ليساعد في مواجهة الأزمة المالية والخسائر التي يتعرض لها الإستاد خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا ومنع حضور الجماهير للمباريات، حيث بلغت قيمة الخسائر في العام المالي الماضي نحو ١٦ مليون جنيه وفي العام المالي الحالي نحو ٣٢ مليون جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن انشاء ذلك النادي باستاد القاهرة، يتماشي مع قرار رئيس الجمهورية بتحويل استاذ القاهرة إلى هيئة اقتصادية، منذ عام ٢٠١٦، حيث يستهدف استثمار المساحات غير المستغلة بالإستاد لتدر دخلا على الهيئة وفي نفس الوقت توفير أندية جديدة للمواطنين مثل نادي النادي ونادي زد.