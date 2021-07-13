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حارس إنجلترا السابق يتحدث لـ«المصري اليوم» عن «حسرة» الخسارة أمام إيطاليا ويفتح النار على ساوثجيت

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حارس إنجلترا السابق يتحدث لـ«المصري اليوم» عن «حسرة» الخسارة أمام إيطاليا ويفتح النار على ساوثجيت حارس إنجلترا السابق يتحدث لـ«المصري اليوم» عن «حسرة» الخسارة أمام إيطاليا ويفتح النار على ساوثجيت

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أبدى بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا وفريق توتنهام هوتسبير حزنه الشديد بسبب خسارة منتخب بلاده لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2020 أمام منتخب إيطاليا، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي.

ياتي ذلك بعدما خسرت إنجلترا نهائي يورو 2020 في ويمبلي أمام إيطاليا. تقدم فريق الأسود الثلاثة في غضون ثلاث دقائق، لكن ليوناردو بونوتشي تعادل في الشوط الثاني ليأخذ الأمور إلى الوقت الإضافي وفي النهاية من ركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح الأزوري.

وقال روبنسون في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الأربعاء: «خسارة منتخب إنجلترا أمام إيطاليا وضياع حلم التتويج بكأس أمم أوروبا بهذه الطريقة، كانت مؤلمة وصعبة كثيرًا على الجماهير، لقد قدم اللاعبون مستوى متميز للغاية خصوصًا في شوط المباراة الأول».

أضاف «يوجد أسئلة عجز الجميع عن إيجاد إجابة لها، فلماذا لم يستمر هيندرسون على أرضية الملعب، فهو يُجيد تسديد ركلات الجزاء بطريقة مُميزة، نفس الأمر بالنسبة لاتخاذ قرار منح ساكا تسديد الركلة الأخيرة، هذا الأمر أنا لا أفهمه، أعتقد أنه من المستحيل أن يتحمل لاعب يبلغ من العُمر 19 عامًا فقط مصير بلد على كتفيه في هذه اللحظات».

تابع صاحب الـ 41 عامًا «لا أريد تحميل ساوثجيت وحده مسؤولية خسارة إنجلترا، ولكن اختياراته في ركلات الجزاء كانت حقًا غريبة جدًا، نحن يجب علينا في هذه اللحظة التفكير في المُستقبل، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل».

وعن رأيه في مستوى الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد، أوضح قائلًا: «لقد قدم بطولة رائعة ويستحق أن يكون الأفضل في الإنجليزي خلال المُنافسات، سيكون من الصعب للغاية على أندية القمة أن تتجاهل ما يقوم به، هو في حاجة للمزيد من التحديات».

وأصبح في رصيد ألقاب إيطاليا في البطولات الكبرى ( وكأس أوروبا) ستة ألقاب (4 ألقاب لكأس العالم ولقبين لكأس أوروبا) ولا يتفوق عليهم أوروبياً سوى ألمانيا الذي فاز بـ 7 ألقاب (4 ألقاب لكأس العالم و3 ألقاب لكأس أوروبا).

وبدأ روبنسون مشواره مع الفريق الأول لليدز يونايتد من 1998 حتى 2004، قبل الذهاب إلى صفوف توتنهام الذي خاض معه 175 مباراة خلال أربعة أعوام، وتوج معه بكأس الرابطة عام 2008، بعدها انتقل إلى بلاكبيرن روفرز وتألق كثيرًا مع فريقه الجديد وفي عام 2017 أعلن اعتزاله اللعب عن عُمر 37 عامًا.

المصرى اليوم

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