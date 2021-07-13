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كارتيرون يحسم قراره بشأن رحيل جنش والمثلوثي

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كارتيرون يحسم قراره بشأن رحيل جنش والمثلوثي كارتيرون يحسم قراره بشأن رحيل جنش والمثلوثي

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تمسك الفرنسي باتريس كارتريون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، باستمرار الثنائي الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمي الفريق، والظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي، فى الموسم المقبل، بسبب حاجة الفريق إلى خدمات الثنائي.

وشهدت الفترة الماضية، أنباء عن عزم كارتيرون الاستغناء عن حمزة المثلوثي في الصيف المقبل، قبل أن يحسم المدرب الفرنسي هذا الأمر بشكل رسمي ويتمسك باستمرار اللاعب وعدم رحيله.

وشارك حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 19 مباراة في 3 بطولات مختلفة هي الدوري وكأس ودوري أبطال أفريقيا ونجح في صناعة هدف وحيد لزملائه ولم يسجل أهداف.

وكان نادي فاركو قد أعلن عن رغبته فى التعاقد مع جنش فى الموسم المقبل، بعد صعوده للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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