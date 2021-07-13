«الملابس الجاهزة» تعلن بذل كافة الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع وتحسين تنافسيتها

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عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، الجمعية العمومية للغرفة بحضور الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، محمد قاسم عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس أدارة الغرفة، كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

ومع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي شهدت اقبالا كبيرا من الأعضاء أستعرض رئيس الغرفة تقريرا مفصلا عن أنشطة وأعمال وانجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما تم تقديم عرض مفصلا عن ميزانية الغرفة للعام المالي 2019-2020 وميزانية ستة أشهر من يوليو 2020 حتي ديسمبر 2020، وذلك نظرا لتعديل السنة المالية للغرف الصناعية لتبدأ من يناير حتى ديسمبر من كل عام وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2020 .

وقال محمد عبدالسلام رئيس الغرفة، أن الغرفة منذ انشائها، وضعت على رأس أولوياتها بذل كافة الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا، وفي هذا الإطار نجحت جهود الغرفة في وضع أسعار استرشاديه للواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مما حد كثيرا من عمليات التهريب وضرب الفواتير، وبعدها صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بتنظيم الاستيراد، موضحا أن هذه القرارات ساهمت في خلق بيئة تنافسية عادلة وانعكست على زيادة حصة المصانع المحلية لأكثر من 75% من السوق.

وتابع: «بهدف توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، وقعت الغرفة العديد من برتوكولات التعاون مع جهات مصرية واجنبية لتوفير برامج تدريبية مدعومة لتأهيل الشباب والسيدات للعمل في مصانع الملابس الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الهيئات والبرامج المحلية والدولية .

وأكد عبدالسلام أن الخطة المستقبلية للغرفة ترتكز على تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب، كذا العمل على مساعدة المنتجين المحليين لتحويل جزء من طاقاتهم الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية لزيادة عدد المصدرين، لافتا انه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة لاسيما في الدول الافريقية وفقا للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر إلى الأسواق الافريقية.

وتابع، ان الغرفة تتبني برنامجا مدته خمس سنوات لتأهيل 250 مصنعا محليا للتصدير بواقع 50 مصنع سنويًا بالتعاون مع عدد من المشاريع الدولية الهامة العاملة في مصر، ومن المقرر أن يسهم المشروع في زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة.

من ناحيته قال محمد قاسم، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن وجود كيان يضم كافة مصانع القطاع كان حلما استطعنا بجهود الجميع تحويله إلى حقيقة، مؤكدا أن الغرفة تمد يد العون لجميع المصانع للانضمام إلى عضويتها والاستفادة من خدماتها لاسيما ان عدد العضوية الحالي مازال لا يعبر عن الحجم الحقيقي للصناعة.

وأكد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي العمود الفقري للصناعة، ويجب مساعدتهم في التحول نحو التصدير.

من ناحيته أشاد حمدي الطباخ وكيل الغرفة عن قطاع المفروشات، بالدور المهم لغرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات في النهوض بالصناعة، مستشهدا بالجهود التي قامت بها للحد من واردات المفروشات والبطاطين الاجنبية والتى كانت تسيطر على اغلب السوق نتيجة لسياسات الاغراق.

وأضاف أن الغرفة ساعدت المصانع على وضع اسعار استرشادية عادلة واستصدار قرار من وزارة التجارة بفرض رسوم اغراق على المستورد، قائلا«المصانع المصرية تسيطر حاليًا على 90% من السوق في مجال المفروشات، بل تخترق صادرتنا أسواق اشهر منتجي البطاطين والمفروشات منها اسبانيا وتركيا واليونان والاردن، فضلا عن ارتفاع نسب المكون المحلي في الصناعة حيث تقتصر الواردات على الخامة الأساسية فقط.

وأكد فاضل مرزوق، وكيل الغرفة على اهمية معرض «ديستنيشن افريقيا» وما يمثله من توجه واهمية استراتيجية للدولة المصرية في التواصل مع الأسواق الافريقية وفتح فرص لاستقدام عملاء ومشترين جدد للمنتجات المصرية.

كما اكد عادل غانم عضو مجلس الادارة على اهمية البدء في انشاء منصة الكترونية تشمل كافة بيانات المصانع الأعضاء بالغرفة وطاقاتهم الانتاجية وغيرها من البيانات وتوفير كافة المساعدات الفنية من تصوير وخلافه لمساعدة المصانع في تسويق منتجاتهم .

وشدد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد على اهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي داخل القطاع واساليب البيع عن بعد للترويج بالتعاون مع كافة المنصات الحكومية والرسمية وان الاتحاد يقدم كافة انواع الدعم والمساندة لمصانع الملابس الجاهزة.