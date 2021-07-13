"التجارة" تستعرض بالأمم المتحدة سياسات المملكة في حماية المستهلك

★ ★ ★ ★ ★

بمؤتمر "الأونكتاد" في دورته التاسعة عشرة ضمن فريق الخبراء الحكومي الدولي

شاركت وزارة التجارة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في دورته التاسعة عشرة ضمن فريق الخبراء الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة والمعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك والمنافسة.

واستعرض المستشار بوكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة الدكتور خالد الطريري خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جهود المملكة في تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك في مجالات التجارة الإلكترونية، وحماية خصوصية وبيانات المستهلكين، إضافة إلى وفرة السلع والخدمات الأساسية، وحماية وتوعية وتثقيف جميع فئات المستهلكين، والدور المنوط بجمعيات حماية المستهلك.

كما قدم مستشار وزارة التجارة عرضاً حول أبرز التطورات بخصوص النظام الجديد لحماية المستهلك، وتسوية نزاعات المستهلكين بالطرق البديلة، وسلامة السلع والمنتجات، وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك والمنافسة ينعقد سنوياً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إلا أن الدورة الحالية عُقدت عن طريق الاتصال المرئي؛ نظراً لظروف جائحة كورونا على مستوى العالم.